Звільнення Верланова і Нефьодова не вплине на співпрацю з МВФ - Мінфін

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко під час засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми діємо відповідно до законодавства, ми не робимо жодних протиправних кроків. Ми пояснимо їм (МВФ - ред.) термінову необхідність наших дій. Це не стане перешкодою в програмі з МВФ", - сказав Марченко.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів призначить нових голів Державної податкової та Державної митної служб за спрощеною процедурою, а після закінчення карантину проведе конкурсний відбір.

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Раніше, на позачерговому засіданні 24 квітня, уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Державної митної служби Максима Нефьодова. Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Верланов та Нефьодов втратили довіру людей і мали піти з посад.