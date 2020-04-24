Кабмін звільнив голову податкової служби Верланова
Укрінформ
Уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова.
Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
"Сьогодні уряд на позачерговому засіданні згідно зі статтею 87(1) Закону України "Про державну службу" звільнив: голову Державної митної служби України Максима Нефьодова... голову Державної податкової служби України Верланова Сергія",- написав Шмигаль.
Він додав, що Кабмін також звільнив заступників голови Державної митної служби України Роберта Зелді, Сергія Петухова, Дениса Шендрика; заступника голови Державної податкової служби України Дмитра Венцковського.
Шмигаль додав, що найближчим часом планують призначити нових ефективних керівників у ці відомства.