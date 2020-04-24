Кабмін звільнив голову податкової служби Верланова

Уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"Сьогодні уряд на позачерговому засіданні згідно зі статтею 87(1) Закону України "Про державну службу" звільнив: голову Державної митної служби України Максима Нефьодова... голову Державної податкової служби України Верланова Сергія",- написав Шмигаль.

Він додав, що Кабмін також звільнив заступників голови Державної митної служби України Роберта Зелді, Сергія Петухова, Дениса Шендрика; заступника голови Державної податкової служби України Дмитра Венцковського.

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Шмигаль додав, що найближчим часом планують призначити нових ефективних керівників у ці відомства.