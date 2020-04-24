Нефьодова звільнили з посади голови Митниці

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив, що його звільнено з посади.

Про це він написав у Facebook.

"Пишаюсь тим, що прийшлось звільняти не тільки мене, а і всіх заступників Дениса Шендрика, Роберта Зелді, Сергія Пєтухова. Не знайшлось нікого, хто б погодився "виконувати задачу". Дякую всій команді, ви всі кращі, аніж я заслуговував, як керівник", - написав Нефьодов.

Раніше нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко написав у Telegram про те, що уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова.

Як повідомляв Укрінформ, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов переміг у конкурсі на посаду голови Державної митної служби і був призначений на посаду 5 липня 2019 року.