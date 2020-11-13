Нацбанк запевняє, що не збирається «запускати друкарський верстат»

У Національному банку заперечують можливість друку грошей задля фінансування дефіциту державного бюджету.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю Голосу Америки розповів голова Національного банку Кирило Шевченко.

«Фінансування дефіциту бюджету за рахунок емісії заборонено законом про Національний банк. Це стаття 54, пункт 2. Я настільки часто цю статтю цитую, що дуже добре пам’ятаю її номер та назву. Більше того: згідно з цією статтею, там заборонене не тільки пряме фінансування дефіциту державного бюджету, а з використанням будь-яких державних структур. Тому немає підстав для розмов, що Національний банк України буде друкувати гроші з метою фінансування дефіциту бюджету», - сказав Шевченко.

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Як повідомляв Укрінформ, проєкт Державного бюджету на 2021 рік передбачає дефіцит бюджету у 270 мільярдів гривень.