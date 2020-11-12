НБУ підтримує посилення вимог до корпоративного управління у банках

Національний банк України вважає, що посилення вимог до корпоративного управління у банках сприятиме наближенню банківського законодавства України до законодавства Європейського союзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

У Верховній Раді група народних депутатів зареєструвала законопроєкт №4367 про внесення змін до закону «Про банки і банківську діяльність».

Основна мета нового законопроєкту - вдосконалення корпоративного управління в банках, зокрема посилення відповідальності ради та правління банку, системи внутрішнього контролю та управління ризиками.

«Ухвалення закону сприятиме наближенню банківського законодавства України до законодавства Європейського союзу та запровадженню найкращих світових практик функціонування банків. Закон підвищить відповідальність органів управління банків за прийняті рішення, сприятиме прозорості та стабільності діяльності як окремих банків, так і банківської системи в цілому», - зазначив голова Національного банку Кирило Шевченко.

Документом передбачається запровадження нової структури капіталу (включаючи буфери капіталу), яка посилить здатність банку поглинати збитки, а також додаткові вимоги до членів ради та правління банку, у тому числі стосовно їх колективної придатності.

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Також запроваджуються сучасні міжнародні наглядові інструменти: право регулятора вимагати зміни персонального складу ради чи правління банку, якщо поточний склад цих органів не здатний забезпечувати ефективне управління, також за регулятором буде закріплено право встановлювати банку індивідуальний розмір економічних нормативів залежно від ризиковості його діяльності.

Крім того, законопроєкт уточнює окремі норми банківського законодавства, зокрема щодо консолідованого нагляду за банківськими групами, ліцензування банків, погодження набуття істотної участі в банках та вимог до структур власності банків.