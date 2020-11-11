У НБУ назвали головний виклик для прибуткової діяльності банків

Втрати від погіршення якості кредитного портфеля й надалі будуть головним викликом для прибуткової діяльності банків.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у листопадовому «Огляді банківського сектору», повідомляє пресслужба НБУ.

У липні – вересні 2020 року основні показники банків відновили зростання. Частка непрацюючих кредитів сягнула мінімального значення з моменту запровадження нового визначення непрацюючих кредитів, що відповідає міжнародним стандартам.

Водночас у фокусі уваги залишається належна оцінка банками ризиків. Втрати від погіршення якості кредитного портфеля й надалі будуть головним викликом для прибуткової діяльності банків.е

У Нацбанку зазначають, що скасування жорстких карантинних обмежень за подальшого зниження кредитних ставок у липні – вересні сприяло відновленню попиту бізнесу та населення на кредити.

Портфель чистих гривневих кредитів бізнесу (портфель без урахування резервів) зріс за III квартал на 3,0%, хоча був все ще нижчим на 6,0% р/р. Портфель чистих гривневих кредитів населенню після падіння у II кварталі на 5,0% у ІІІ кварталі зріс на 3,9%. Водночас річні темпи зростання чистих гривневих кредитів населенню знизилися до 8,8% р/р наприкінці вересня. У ІІІ кварталі вперше за останні роки чисті гривневі кредити на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості (+6,9% кв/кв) зростали швидше за портфель у цілому.

Частка непрацюючих кредитів скоротилася за звітний квартал на 2,9 в. п. до 45,6% кредитного портфеля внаслідок списання з балансів повністю зарезервованої заборгованості, за якою банки не очікують надходжень.

Зауважується, що у ІІI кварталі продовжувався приріст депозитів населення та бізнесу в банках, хоча гривневі вклади населення за липень – вересень зросли лише на 1,2% (+27,1% р/р), що суттєво нижче, ніж у ІІ кварталі (+10,9% кв/кв). Обсяги валютних вкладів населення зросли на 1,3% кв/кв (+5,3% р/р) у доларовому еквіваленті відповідно.

Прибуток банків за 9 місяців 2020 року становив 37,6 млрд грн. Основна причина зниження фінансового результату на 22,2% р/р – формування резервів під очікувані збитки. Темпи зростання чистого комісійного та процентного доходів залишалися найнижчими за останні 4 роки.

Головним фактором невизначеності для фінансового результату банків залишається обсяг відрахувань до резервів під знецінення якості кредитного портфеля. Банкам усе ще належить зробити коректну оцінку кредитного ризику з урахуванням поточних макроекономічних прогнозів та відобразити очікувані збитки у фінансовій звітності.