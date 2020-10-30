В умовах коронакризи депозити в банках зросли на 18,4% - Данилишин

Обсяг депозитів у банківській системі України з початку 2020 року зріс на 18,4%.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин.

"З початку 2020 року в умовах коронакризи депозити в банківській системі України зросли на 18,4%, і основною складовою такого зростання були депозити до запитання, які збільшились на 25,4%", - йдеться в повідомленні.

За словами Данилишина, чинниками зазначеного зростання банківських депозитів стали витрачання накопичених раніше заощаджень населення на цілі споживання і їх осідання на розрахункових рахунках інших юридичних чи фізичних осіб, а також девальвація гривні і пов’язана з нею переоцінка валютної складової грошової маси.

Крім того, на зростання депозитів у банках мали позитивний вплив детінізація в сфері боротьби з «скрутками» при сплаті ПДВ та економічна невизначеність, що утримувала окремих суб’єктів від необов’язкових видатків.

"Тобто, всі фактори, що спричинили зростання банківських заощаджень поточного року, не були пов’язані із процесами природного формування заощаджень як результату звичайної економічної діяльності", - зазначив Данилишин.

Як повідомляв Укрінформ, сума вкладів фізосіб у банках - учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у вересні 2020 року зросла на 12,9 млрд грн і на 1 жовтня становила 567,4 млрд грн.