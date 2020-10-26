Україна виконує свої зобов’язання щодо угоди з МВФ – Данилишин

Україна відповідально виконує свої зобов’язання в рамках угоди стенд-бай з МВФ.

Як передає Укрінформ, про це написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин у Фейсбуці.

«Попри чисельні спекуляції на тему співпраці України з МВФ, посилені передвиборчою риторикою, українська сторона професійно та відповідально виконує свої зобов’язання в рамках угоди стенд-бай з МВФ. Минулого тижня Президент України підтвердив: Україною виконані всі умови першого перегляду програми, що дозволяє Україні розраховувати на отримання наступних кредитних траншів»,- написав Данилишин.

Він зазначив, що в частині банківського сектору у відповідності до умов програми Радою з фінансової стабільності були схвалені плани скорочення проблемних активів державних банків до 31% у 2023 році або на понад 300 млрд грн.

Також Верховна Рада внесла зміни до законодавства щодо удосконалення механізмів ліквідації банків та повернення активів, було забезпечено інституційну незалежність Національного банку та макрофінансову стабільність в країні.

При цьому, голова Ради Нацбанку вважає, що відповідально виконуючи свої зобов’язання перед міжнародними партнерами, не слід забувати, що країна втрачає значні внутрішні резерви.

«За останні 3,5 роки з України було виведено дивідендів на користь нерезидентів у сумі 8,5 млрд доларів США та відсотків за прямими інвестиціями на суму 1,6 млрд доларів США (надходження прямих іноземних інвестицій без реінвестованих доходів за цей період становили лише 5,1 млрд доларів США)», - зазначив Данилишин.

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За його словами, близько 80% дивідендів на користь нерезидентів було виплачено до низькоподаткових юрисдикцій, серед яких Кіпр та Нідерланди. Окрім цього, виплата резидентами України відсотків за кредитами від нерезидентів з 2017 року становила 8,6 млрд дол., при тому, що близько двох третин негарантованих довгострокових позик українським компаніям були надані резидентами Кіпру, Нідерландів та Британських Віргінських островів, що свідчить про пов’язаність сторін цих операцій та спрямованість цих операцій на розмивання податкової бази та виведення прибутків за кордон. А за портфельними інвестиціями, стверджує Данилишин, виплата відсотків державним (облігації внутрішньої та зовнішньої позик) та приватним сектором за період з 2017 року по ІІ квартал 2020 року перевищила 6,4 млрд. дол.

Як повідомляв Укрінформ, у Національному банку розраховують до кінця цього року отримати транш від МВФ.