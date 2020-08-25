Данилишин сумнівається щодо двох траншів від МВФ цього року

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин вважає мало реалістичним отримання двох траншів МВФ у 2020 році. При цьому він висловився за перегляд концептуальних засад співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це Данилишин написав на своїй сторінці у Фейсбуці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Очевидно, базовий сценарій з отриманням двох траншів до кінця поточного року - у вересні та у грудні - є малореалістичним. Найімовірніше, ми можемо розраховувати на отримання одного траншу у 4-му кварталі 2020 року", - зазначив він.

При цьому, за словами Данилишина, при плановому перегляді програми сівпраці має відбутися перегляд і концептуальних засад співпраці, з урахуванням інтересів України.

"Співпраця з МВФ продовжуватиметься. Підтримка міжнародних партнерів залишається одним із найбільш вагомих чинників макрофінансової стабільності в Україні. Разом з тим, плановий перегляд програми з МВФ, на мій погляд, має супроводжуватися переглядом концептуальних засад співпраці та її фокусування на підтримку національних інтересів України, а не лише міжнародних інвесторів", - вважає голова Ради НБУ.

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На його погляд, пріоритетом програми співпраці має бути підтримка реформ, спрямованих на забезпечення стійкого економічного зростання та підвищення добробуту громадян України.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний валютний фонд 9 червня 2020 року затвердив 18-місячну програму підтримки України на 5 млрд дол. 12 червня Україна отримала перший транш МВФ у розмірі 2,1 млрд дол. А залишок був розділений ще на 4 транші.

Нова програма повинна допомогти Україні впоратися з проблемами, які викликала епідемія коронавірусу. Гроші мають забезпечити платіжний баланс і бюджетну підтримку, зберігаючи при цьому досягнення в основних структурних реформах. Це має гарантувати Україні повернення до зростання економіки, коли криза мине.

Попередня програма для України - stand-by - була схвалена МВФ у грудні 2018 року. Україна отримала за нею єдиний транш у 1,4 млрд дол.

У грудні 2019 року Україна і МВФ домовилися про кредитну програму розширеного фінансування (EFF) на 5,5 млрд дол. Але Київ не до кінця виконав вимоги Фонду.