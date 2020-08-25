Данилишин сумнівається щодо двох траншів від МВФ цього року
Про це Данилишин написав на своїй сторінці у Фейсбуці, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Очевидно, базовий сценарій з отриманням двох траншів до кінця поточного року - у вересні та у грудні - є малореалістичним. Найімовірніше, ми можемо розраховувати на отримання одного траншу у 4-му кварталі 2020 року", - зазначив він.
При цьому, за словами Данилишина, при плановому перегляді програми сівпраці має відбутися перегляд і концептуальних засад співпраці, з урахуванням інтересів України.
"Співпраця з МВФ продовжуватиметься. Підтримка міжнародних партнерів залишається одним із найбільш вагомих чинників макрофінансової стабільності в Україні. Разом з тим, плановий перегляд програми з МВФ, на мій погляд, має супроводжуватися переглядом концептуальних засад співпраці та її фокусування на підтримку національних інтересів України, а не лише міжнародних інвесторів", - вважає голова Ради НБУ.
На його погляд, пріоритетом програми співпраці має бути підтримка реформ, спрямованих на забезпечення стійкого економічного зростання та підвищення добробуту громадян України.
Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний валютний фонд 9 червня 2020 року затвердив 18-місячну програму підтримки України на 5 млрд дол. 12 червня Україна отримала перший транш МВФ у розмірі 2,1 млрд дол. А залишок був розділений ще на 4 транші.
Нова програма повинна допомогти Україні впоратися з проблемами, які викликала епідемія коронавірусу. Гроші мають забезпечити платіжний баланс і бюджетну підтримку, зберігаючи при цьому досягнення в основних структурних реформах. Це має гарантувати Україні повернення до зростання економіки, коли криза мине.
Попередня програма для України - stand-by - була схвалена МВФ у грудні 2018 року. Україна отримала за нею єдиний транш у 1,4 млрд дол.
У грудні 2019 року Україна і МВФ домовилися про кредитну програму розширеного фінансування (EFF) на 5,5 млрд дол. Але Київ не до кінця виконав вимоги Фонду.