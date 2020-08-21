МВФ планує продовжити співпрацю з Україною

Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що Фонд має намір продовжувати співпрацю з нашою державою за програмою stand-by.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на Йосту Люнгмана.

Він пояснив, що наразі тривають дискусії з урядом щодо термінів проведення реформ, які є умовами для отримання Україною грошей від Фонду, а також економічної та фінансової політики держави.

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Серед ключових вимог – завершення реформи митної та податкової служб, затвердження плану роботи з непрацюючими кредитами в банківській системі тощо.

"Важливо щоб поточна економічна політика відповідала тим критеріям, на яких базовано меморандум про економічну й фінансову політику. Саме щодо цих питань і тривають дискусії", - пояснив Люнгман.

Дату початку роботи щодо перегляду програми ще не визначено. Невідомо й те, коли наступна місія приїде в Україну й оцінить виконання вимог з боку українського уряду.

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Як повідомляв Укрінформ, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 9 червня ухвалила рішення про започаткування для України нової 18-місячної програми Stand-by. Загальний обсяг програми - 5 млрд дол. 12 червня Україна отримала 2,1 млрд дол. першого траншу від МВФ.

Фото: Bloomberg