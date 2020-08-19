Інституційна реформа ДПС враховує рекомендації експертів МВФ

Державна податкова служба співпрацює з технічною місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Енріко Аавом над упровадженням проєкту єдиної юридичної особи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПС.

Так, триває робота з експертами МВФ над практичним впровадженням проєкту єдиної юридичної особи. Новий статус дозволить податковій службі функціонувати як єдиний механізм з єдиним центром прийняття рішень, що дозволить покращити роботу на місцях та мінімізувати корупційні прояви.

Під час зустрічей в режимі відеоконференцій за участі представників робочих груп та експертів МВФ обговорюється остаточна модель реформованої служби, визначаються ключові цілі та завдання. Зокрема, вже розроблено План заходів з реалізації стратегічних цілей діяльності ДПС до 2022 року та визначено індикатори їх виконання.

Впровадження єдиної юридичної особи здійснюється у два етапи, зазначили у пресслужбі.

У рамках першого були здійснені першочергові кроки, у тому числі введено в дію функціональну структуру апарату ДПС, яка передбачає чіткий розподіл повноважень між структурними підрозділами з метою уникнення їх дублювання, та приведено у відповідність структури територіальних органів. Також утворено 532 державні податкові інспекції, які є структурними підрозділами ДПС в областях та м. Києві.

Під час другого етапу податкової реформи будуть затверджені правові акти та організаційно-розпорядчі документи з питань функціонування ДПС у рамках єдиної юридичної особи.

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Як повідомлялось, закон, що дає змогу змогу Держмитслужбі та Державній податковій службі розпочати роботу у форматі єдиних юридичних осіб, Верховна Рада ухвалила 14 січня 2020 року. 11 лютого закон підписав Президент.

28 липня оприлюднено постанову Кабінету Міністрів України №643 "Про внесення змін до Положення про Державну податкову службу України".