Нацбанк розраховує цьогоріч отримати другий транш МВФ

Національний банк розраховує до кінця 2020 року отримати другий транш від Міжнародного валютного фонду.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю РБК сказав голова Національного банку Кирило Шевченко.

"На даний момент наш свіжий макропрогноз побудований на припущенні, що другому траншу в цьому році бути. Разом з урядом ми сфокусувалися на виконанні положень Меморандуму.

Я вважаю, що на даний час ми успішно рухаємося по виконанню положень Меморандуму, зокрема структурних маяків", - сказав Шевченко.

За його словами, нині Нацбанк знаходиться в постійному діалозі як з МВФ, так і з іншими міжнародними партнерами.

"Вважаю, що продовження позитивної динаміки співпраці стане запорукою для отримання наступних траншів протягом поточного року", - сказав Шевченко.

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Як повідомляв Укрінформ, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 9 червня ухвалила рішення про започаткування для України нової 18-місячної програми Stand-by. Загальний обсяг програми - 5 млрд дол. 12 червня Україна отримала 2,1 млрд дол. першого траншу від МВФ.