Новий голова Нацбанку вперше зустрівся з представниками МВФ

Голова Національного банку Кирило Шевченко провів першу зустріч з представниками Міжнародного валютного фонду і пообіцяв, що НБУ виконає всі зобов’язання, взяті в рамках меморандуму.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

«МВФ був, є і буде ключовим стратегічним партнером України в цілому та Національного банку зокрема. Тому повне та успішне виконання програми співпраці з МВФ є моїм пріоритетом. Можу запевнити, що всі зобов’язання, які Національний банк взяв на себе за Меморандумом про економічну та фінансову політику, будуть виконані повністю та вчасно», – наголосив голова Національного банку.

Зокрема, Шеченко зазначив, що, як і для МВФ, відповідно до Меморандуму про співпрацю з Україною, для нього одним з пріоритетів є зменшення обсягу непрацюючих кредитів, які сьогодні обтяжують банківську систему, у тому числі баланси державних банків. Адже оздоровлення балансів банків допоможе пожвавити кредитування, що сприятиме швидшому відновленню економіки.

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Представники МВФ наголосили, що значною мірою саме виваженій політиці Національного банку Україна завдячує макроекономічною стабілізацією останнього п’ятиріччя; і це було б неможливим без незалежності НБУ.

Зі свого боку голова НБУ запевнив представників міжнародної організації, що глибоко поважає незалежність Національного банку.

«НБУ здобув інституційну незалежність у 2015 році саме для того, щоб ми мали можливість виконувати наш мандат та завдяки цьому підвищувати добробут українців», - наголосив він.

Сторони обговорили також поточний стан співпраці в межах Меморандуму між Україною та МВФ та обмінялися поглядами щодо викликів, які стоять перед українською та світовою фінансовою системою в контексті коронакризи.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада за поданням Президента України Володимира Зеленського 16 липня 2020 року призначила Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України.