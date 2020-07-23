Голова Нацбанку відбув до Брюсселя у складі урядової делегації

Голова Національного банку Кирило Шевченко у складі урядової делегації відбув у Брюссель для підписання важливої євроінтеграційної угоди України та ЄС.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Голова Національного банку Кирило Шевченко відбув у Брюссель з прем‘єр-міністром Денисом Шмигалем для підписання важливої євроінтеграційної угоди України та ЄС", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 23 липня здійснює перший офіційний візит до Брюсселя.