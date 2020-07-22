Світовий банк підтримує нового голову НБУ у прагненні зберегти незалежність інституції

Світовий банк розділяє прагнення нового голови Нацбанку Кирила Шевченка зберегти незалежність НБУ та продовжувати посилювати банківський нагляд та регулювання.

Про це сказала віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде, йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Мені було приємно поспілкуватись з новим головою Національного банку України Кирилом Шевченком. Також приємно було почути, що він прагне зберегти незалежність НБУ і раціональну з технічної точки зору політику, зокрема продовжувати посилювати банківський нагляд та регулювання. Досі політика НБУ добре відповідала інтересам України і було б важливо її продовжувати", - сказала Б'єрде.

Вона зазначила, що все вищезазначене буде критично важливим для України в успішному подоланні економічних наслідків, спричинених глобальною пандемією, а також у створенні підґрунтя для подальшого відновлення.

"Ми з оптимізмом налаштовані на тісну співпрацю з новим головою НБУ", - додала Б'єрде.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України за поданням Президента України Володимира Зеленського 16 липня 2020 року призначила Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України.