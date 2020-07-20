Шевченко запевняє, що Нацбанк збереже незалежність
Про це він сказав під час представлення його Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Національний банк залишатиметься послідовним і продовжуватиме виконувати свої зобов'язання перед громадянами, бізнесом та державними органами. Хочу вас запевнити, що Національний банк залишиться незалежною інституцією. Рішення і надалі будуть увалюватись професійно та економічно обґрунтовано",- сказав Шевченко.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України за поданням Президента України Володимира Зеленського 16 липня призначила Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України.
Шевченко став одинадцятим головою Національного банку в історії незалежної України.
Із жовтня 2014 року і до призначення на посаду голови НБУ Шевченко працював на керівних посадах в державному Укргазбанку, з травня 2015 року – на посаді голови правління банку. Загалом його досвід роботи в банківському секторі становить 26 років, зокрема на чолі Державної іпотечної установи.