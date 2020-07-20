Зеленський представив нового главу Нацбанку

Президент Володимир Зеленський представив Національному банку нового керівника - Кирила Шевченка, та запевнив, що підтримує його незалежність.

Захід транслювався наживо на сторінці глави держави у Facebook.

“Сьогодні я радий офіційно представити вам нового голову Національного банку України Кирила Шевченка”, - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що підтримує важливість незалежності голови НБУ.

Водночас Президент наголосив, що крім незалежності, в очільника Нацбанку ще має бути три важливі якості - професійність, мужність та відповідальність.

“Переконаний, що пан Шевченко саме така людина”, - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України.

До цього Шевченко з травня 2015 року обіймав посаду голови правління Укргазбанку.

Раніше Нацбанк України очолював Яків Смолій, який 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через «систематичний політичний тиск». 3 липня Верховна Рада звільнила Смолія з посади голови НБУ.