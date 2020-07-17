Данилишин: Новий глава НБУ є досвідченим банкіром-практиком

Новий глава Національного банку України Кирило Шевченко є досвідченим банкіром-практиком та має великій досвід роботи у сфері.

Таку думку висловив голова Ради НБУ Богдан Данилишин у Facebook.

"Конституційною більшістю Верховної Ради України, а значить – маючи довір’я народу України, призначений голова Національного банку України Кирило Шевченко. Знаний, досвідчений банкір, людина з великим досвідом роботи в банківській сфері. Не інвестиційний банкір чи фінансовий спекулянт, а банкір-практик, який сприяв появі багатьох цікавих проєктів розвитку економіки", - написав Данилишин.

Він додав, що попереду багато клопіткої роботи для розвитку банківської системи та підтримки економічного зростання в складних економічних умовах як в Україні так і світі.

Данилишин також вважає, що зарубіжним партнерам уже пора не тільки говорити про незалежність і досягнення НБУ, а реально включатися в розбудову української економіки. Він зауважив, що наразі реальна ціна цієї допомоги – прямі іноземні інвестиції – 1,7% ВВП – це один з найнижчих показників у світі.

Як повідомляв Укрінформ, 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України.

Шевченко з травня 2015 року обіймав посаду голови правління Укргазбанку. За перші п'ять місяців 2020 року банк заробив 404 млн грн, що більше ніж в 1,6 разу перевищує аналогічний показник в 2019 році. Минулого року чистий прибуток за цей самий період становив 247 млн ​​грн.

Раніше Нацбанк України очолював Яків Смолій, який 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через «систематичний політичний тиск». 3 липня Верховна Рада звільнила Смолія з посади голови НБУ.