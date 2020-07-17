Нацбанк має змінити склад правління – Данилишин

Національний банк України має змінити весь склад правління для проведення необхідних змін монетарної політики та стимулювання економічного зростання.

Таку думку висловив голова Ради НБУ Богдан Данилишин у Facebook.

"Вважаю, що весь склад колишнього правління НБУ зразка 2014-2020 років - має піти у відставку. Але з ким із заступників працювати - це справа нового глави НБУ", - написав Данилишин.

Також Данилишин зауважив, що на початку 2014 року індекс інфляції дорівнював практично 0%, процентна ставка за депозитними сертифікатами НБУ становила 2%, облікова ставка (тобто ставка за рефінансуванням на тендерах) – 6,5%, міжнародні резерви НБУ – 20,4 млрд дол.

Він вважає, що монетарна, валютно-курсова політика і банківське регулювання з 2014 року проводились таким чином, що вони не пом’якшували, а загострювали зовнішні шоки, і допустили: глибоку валютну кризу у 2014-2015 роках (трикратну девальвацію гривні); галопуючу інфляцію у 2015 році (у квітні 2015 року вона становила 60,9%); стагнацію економіки разом з високою інфляцією (тобто кризу стагфляції) протягом 2015-2017 років; колапс кредитування виробничих підприємств, який продовжується і до сьогодні (відношення кредитів підприємствам до ВВП менше 20% при нормальному рівні 60-70%); глибоке падіння промислового виробництва (яке розпочалось з липня 2019 року) та доведення цін виробників до стану глибокої дефляції (-4,2% за І квартал 2020 року).

Данилишин зазначив, що зміна складу правління НБУ створить умови для проведення необхідних змін монетарної політики для стимулювання економічного зростання через розвиток кредитування виробництва за умов забезпечення цінової і фінансової стабільності.

За його словами, практична реалізації такої монетарної політики полягає в реалізації трьох етапів: реформування операційної системи монетарної політики НБУ для налаштування її до оптимального управління кредитними процесами; реалізації антикризових заходів під час карантину; реалізації стратегічно важливих заходів для запуску прискореного економічного зростання після завершення карантину.

Як повідомляв Укрінформ, 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України.

Шевченко з травня 2015 року обіймав посаду голови правління Укргазбанку. За перші п'ять місяців 2020 року банк заробив 404 млн грн, що більше ніж в 1,6 раза перевищує аналогічний показник у 2019 році. Минулого року чистий прибуток за цей самий період становив 247 млн ​​грн.

Раніше Нацбанк України очолював Яків Смолій, який 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через «систематичний політичний тиск». 3 липня Верховна Рада звільнила Смолія з посади голови НБУ.