Європейська бізнес-асоціація: п’ять очікувань від нового глави Нацбанку

У Європейській бізнес-асоціації (ЕВА) назвали 5 найважливіших очікувань від роботи нового голови Національного банку.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації з посиланням на виконавчого директора Анну Дерев’янко.

"По-перше, йдеться про продовження розпочатого курсу на макроекономічну стабільність та стале економічне зростання. Так, ситуація, в тому числі, і з коронавірусом продемонструвала, що фінансова і банківська система, зокрема, є добре підготовленими. Прозорий, стабільний та конкурентний фінансовий сектор – важлива складова економічного зростання країни. Тож критично важливо продовжувати курс в цьому напрямку, включаючи співпрацю з МВФ", - йдеться у повідомленні.

По-друге, на думку членів ЕВА, слід продовжувати рух в напрямку валютної лібералізації, котра стала довгоочікуваною і необхідною зміною в банківському регулюванні, метою якої є встановлення режиму вільного руху капіталу.

По-третє, підтримувати незалежність НБУ, без втручань у політику регулятора та без відкату назад розпочатих у фінансовому секторі реформ.

По-четверте, підтримувати функціонування банківської системи з високою ліквідністю.

По-п’яте, забезпечувати таргетування інфляції в межах прогнозованого коридору.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 липня 2020 року проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України.

Раніше Нацбанк України очолював Яків Смолій, який 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

Верховна Рада 3 липня звільнила Смолія з посади.