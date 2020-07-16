МВФ сподівається, що новий глава убезпечить незалежність Нацбанку

В МВФ побажали успіху новому главі НБУ Кирилу Шевченку та побажали, аби незалежність Національного Банку та притаманний регулятору високий рівень професіоналізму були убезпечені за його керівництва.

Про це йдеться в заяві постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, яку Укрінформ має у своєму розпорядженні.

"Сьогодні пана Кирила Шевченка було затверджено Головою Національного Банку України. Ми бажаємо йому успіху у керма Нацбанку за цих складних економічних умов. Упродовж останніх років ефективне проведення Національним Банком грошово-кредитної, курсової та фінансової політики посилили економіку України. Надважливо, щоби незалежність Національного Банку та притаманний НБУ високий рівень професіоналізму були убезпечені і за керівництва нового Голови", - йдеться у заяві.

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Раніше Нацбанк України очолював Яків Смолій, який 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск". 3 липня Верховна Рада звільнила Смолія з посади.

16 липня 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України.

Нагадаємо: Шевченко обіймав посаду голови правління "Укргазбанку" з травня 2015 року. До цього працював на посаді першого заступника та виконувача обов'язків голови правління. У 2012-2014 роках був радником керівника "Ощадбанку".

В банківській сфері з 1994 року, де працював в "Українському кредитному банку" (зараз А-Банк), в банку "Фінанси та Кредит". Після очолював Державну іпотечну установу. Також у 2009 році кілька місяців був радником прем'єра Юлії Тимошенко.