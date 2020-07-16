Мінфін чекає від нового глави Нацбанку зваженої монетарної політики

Мінфін чекає від нового глави Нацбанку зваженої монетарної політики

Укрінформ
У Мінфіні сподіваються на продовження реалізації в Україні зваженої монетарної політики та конструктивну співпрацю з Національним банком.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у зв'язку з призначенням 16 липня нового голови НБУ.

«Ми вітаємо призначення нового голови Національного банку України.<...> Ми очікуємо на продовження зваженої монетарної політики та продовження конструктивної співпраці між Національним банком України та Міністерством фінансів України задля продовження політики макроекономічної стабільності», - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 липня 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України.

Раніше Нацбанк України очолював Яків Смолій, який 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

Верховна Рада 3 липня звільнила Смолія з посади.

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