У Нацраді реформ сподіваються, що новий головний банкір не підведе

Призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку інституційно нічого не змінило в діяльності НБУ, банк як і раніше захищений законом від будь-яких політичних впливів.

Про це заявив заступник голови виконавчого комітету Національної ради реформ Олександр Ольшанський у коментарі Укрінформу.

«Ми всі сподіваємося, що новий головний банкір не підведе і продовжить стабільну й відповідальну політику НБУ. Окремо хочу сказати щодо незалежності НБУ - інституційно нічого не змінилося і НБУ як і раніше захищений законом від будь-яких політичних впливів. А з огляду на репутацію нового глави, немає ніяких передумов сумніватися в цьому питанні», - зазначив Ольшанський.

Він підкреслив, що голова НБУ - вкрай відповідальне призначення, на цій посаді потрібна людина з кришталевою діловою репутацією, людина, якій довірятимуть і в Україні, і у світі.

«І ми (Офіс ради реформ) з цього приводу декілька разів консультувалися з різними людьми - представниками бізнес-асоціацій, банкірами, інвесторами. Багато з них говорили, що Кирило Шевченко був би хорошим вибором», - розповів заступник голови виконавчого комітету Нацради реформ.

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Він додав, що колишній заступник голови Ощадбанку Олександр Гришко теж дав «найвищу оцінку» професійним і діловим якостям Кирила Шевченка.

Як повідомлялося, Верховна Рада 16 липня підтримала призначення Кирила Шевченка на посаду голови Нацбанку України.