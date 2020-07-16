Новий головний банкір України Кирило Шевченко. Хто він?

Починав на шахті, а потім — 25 років у банківській сфері

Як уже повідомлялося, Верховна Рада України ухвалила Постанову "Про призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України". Відповідне решение підтрімали 332 народних депутати. Проєкт постанови 15 липня був внесений до Верховної Ради Президентом Володимиром Зеленським.

Що відомо про нового очільника Національного банку України?

Кирило Шевченко працює в банківській сфері понад 25 років. І як пише інтернет-портал banker.ua., одним з пріоритетних постулатів своєї життєвої позиції, «він вважає відданість професії, повагу до співробітників, клієнтів, всіх людей, з якими доводиться стикатися в ході роботи».

Народився Кирило Шевченко у Тулі в 1972 році. Батько працював шахтарем, мати була журналісткою. Згодом сім'я перебралася до українського міста Стаханов, де майбутній голова Нацбанку закінчив середню школу і відправився працювати на шахту ім. Ілліча.

Через 2 роки він вступив до Харківського інженерно-економічного інституту. На той момент це був один з кращих українських вишів економічного профілю. Остаточний вибір професії Кирило зробив після 5 курсу. Отримавши диплом спеціаліста з бухобліку та аналізу господарської діяльності підприємств, в 1994 році він прийняв рішення працювати в банку.

Свій вибір новоспечений фахівець пояснив тим, пише banker.ua., що хотів працювати «в прозорому і красивому місці», і саме таким місцем йому здавалася банківська система.

Першим місцем роботи молодого фахівця стала філія «Укркредитбанку». На першу посаду- економіста його прийняли у 1994 році, незабаром підвищили до головного економіста.

У 1995 році пан Шевченко перейшов працювати до філії «Райффайзен Банку Аваль», однак, не пробувши там і року, перевівся до київського КБ «Фінанси і кредит». На той час банк тільки починав свою роботу в Україні, і після переїзду в столицю К. Шевченко взяв активну участь в його становленні. Загалом він віддав банку «Фінансіи і кредит» близько 11 років життя і плідної роботи. Стартував з поста начальника відділу, а закінчив кар'єру заступником голови правління. До моменту його переходу на іншу роботу в 2006 році банк входив в топ-10 найбільших українських фінансових організацій.

Після уходу з «Фінансів і кредиту» пан Шевченко був призначений главою Державної іпотечної установи Кабміну, основним завданням якої було рефінансування кредитів по іпотеці за рахунок коштів, отриманих від продажу облігацій. Під керівництвом К.Є. Шевченка був проведений перший в країні випуск облігацій, виплати за якими гарантувала держава.

Протягом 2009 року Кирило Євгенович був радником прем'єр-міністра України (на той час цей пост посідала Ю.В. Тимошенко). У той же час він зайняв пост члена наглядової ради в «Укргазбанку». Пробувши тут близько року, пішов, аби працювати над іншими проектами.

Повернувся в банк тільки в 2014 році, посівши пост першого заступника голови правління. А через рік, пройшовши конкурс, зайняв крісло голови правління.

Ілюструючи стиль і ефективність роботи пана Шевченка, портал banker.ua наводить, зокрема, такий факт. У 2010 році спільно з партнерами він придбав невеликий київський «Терра Банк», показники роботи якого були більш ніж скромними. Через 2 роки, коли цей банк був виставлений на продаж знов, завдяки істотному поліпшенню фінансових показників він вже посідав 45-е місце в рейтингу українських кредитно-фінансових організацій.

На думку самого Кирила Шевченка, яку наводить інтернет-ресурс, в основі всіх його досягнень лежить копітка відповідальна праця. У нього не було детального плану кар'єрного росту, однак він успішно прокрокував по всіх щаблях банківської кар'єри і присвятив цій діяльності понад чверть століття.

Коли Кирила Шевченка запитують, що є його головним надбанням за всі роки банківської діяльності, він відповідає, що це його колеги. І як свідчать у колективі «Укргазбанку», йому, дійсно, вдалося сформувати сильну й згуртовану команду однодумців. Співробітників банку він завжди відбирав особливо ретельно, тому потрапити на роботу в «Укргазбанк» було нелегко.

Багато в чому зусиллями Шевченка банк «Укргазбанк» активно фінансував українські екопроєкти, спрямовані на підвищення ефективності використання енергоресурсів, зниження забруднення навколишнього середовища. До початку 2020 року банком було виділено на подібні «зелені» проєкти понад 15 млрд грн. Українцям також був запропонований принципово новий для країни продукт - екодепозіт. Уже в лютому 2020 року банк відкрив нову кредитну програму під назвою «5-7-9», метою якої є стимулювання розвитку нових бізнес-проєктів, стартапів, створення робочих місць. Реальність вносить свої корективи, тому останнім започаткуванням банку з К. Шевченком на чолі його правління було створення можливості для осіб, які постраждали від коронавируса, скористатися нульовою процентною ставкою.

Петро Сергієнко. Київ.