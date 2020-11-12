Мінрегіон бере на себе відповідальність за реформу ДАБІ - Чернишов

Міністерство розвитку громад та територій України бере на себе відповідальність за впровадження кроків та призначень необхідних для продовження реформи Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час наради напередодні, повідомляє пресслужба відомства.

«Реформа стартувала в березні, коли було прийнято постанови №218 та №219 про ліквідацію ДАБІ та створення ДССМ і ДІМ, а також зупинено дію постанови КМУ №553. Завершення реформи, як наголошував Прем’єр-Міністр, планувалось восени цього року. Та, насправді, процес затягнувся, ми маємо визнати це. Сталося так внаслідок низки обставин, серед яких, зокрема, і значна кількість відповідальних та учасників процесу, невідповідність законодавчої бази, величезний супротив старої системи, певні кадрові питання. Але ми не зупинимось, тож відтепер Мінрегіон бере на себе відповідальність за призначення та кроки, необхідні для продовження реформи", - зазначив Чернишов.

Він додав, що ця робота потребує цілковитої координації з Комітетом ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також порозуміння з усіма сторонами.

"Події останніх двох тижнів – обшуки в ДАБІ та невідкладні кадрові зміни, здійснені урядом, – доводять терміновість нашої спільної роботи", - наголосив міністр.

За словами Чернишова, вже створена робоча група розпочне розробку нового законопроєкту, який має стати ефективним інструментом реформування державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко наголосив, що «діяльність ДАБІ, як органу, який скомпрометував себе перед суспільством, має бути припинена".

За його словами, це є також одним із пріоритетів Президента України і на такий результат очікує весь будівельний ринок.

"За результатами широкої експертної дискусії щодо законопроєктів з цього питання, які знаходяться на розгляді Верховної Ради України, до кінця цього року маємо напрацювати та подати до парламенту узгоджений документ, який об’єктивно врахує вимоги та побажання всіх стейкхолдерів процесу реформування, дозволить запровадити прозорий, єдиний для всіх учасників ринку, механізм державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. При цьому, має бути дотриманий баланс інтересів, як забудовників, так і споживачів будівельних послуг", - відмітив Клочко.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 13 березня 2020 року ухвалив постанови про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ. Відповідні постанови Кабміну набули чинності 15 березня.

Зокрема, уряд утворив Державну сервісну службу містобудування Держсервісбуд), основними завданнями якої є надання (отримання, реєстрація), відмова у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Також утворено Державну інспекцію містобудування та Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні.