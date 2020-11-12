Дата візиту МВФ буде відома після вирішення трьох питань - голова Нацбанку

Дати перебування місії МВФ в Україні будуть відомі після вирішення низки питань, які турбують Міжнародний валютний фонд, однак цілком імовірно, що візит відбудеться до кінця нинішнього року.

Про це голова Національного банку Кирило Шевченко, який перебуває з візитом у Вашингтоні, сказав в інтерв'ю "Голосу Америки", передає Укрінформ.

“Для того, щоб з’явились дати, треба досягнути прогресу в усіх блоках питань. Якщо шляхи вирішення питань будуть напрацьовані й ми з обох сторін почнемо по них рухатись, то я в цьому питанні є оптимістом - в України є всі шанси отримати місію МВФ до кінця цього року”, - сказав голова НБУ.

За його словами, наразі з МВФ обговорюють три блоки питань. Зокрема, перший стосується рішення Конституційного Суду й антикорупційної діяльності в Україні, другий - проєкту держбюджету на 2021 рік, а третій - роботи самого Нацбанку.

“Найбільше занепокоєння свого часу викликало рішення Конституційного Суду... Чіткі месиджі, які надав Президент, показали, що в України немає іншого шляху, й Україна буде докладати всіх зусиль для того, щоб надалі підтримувати антикорупційну інфраструктуру”, - зауважив Шевченко.

Як повідомлялося, раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація з Конституційним Судом не вплине на співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

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27 жовтня КС скасував статтю 366-1 ККУ про покарання за недостовірне декларування та деякі положення Закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський в зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні було прийнято рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до Закону "Про запобігання корупції", якими пропонується поновити права НАЗК.