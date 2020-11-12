Дата візиту МВФ буде відома після вирішення трьох питань - голова Нацбанку
Про це голова Національного банку Кирило Шевченко, який перебуває з візитом у Вашингтоні, сказав в інтерв'ю "Голосу Америки", передає Укрінформ.
“Для того, щоб з’явились дати, треба досягнути прогресу в усіх блоках питань. Якщо шляхи вирішення питань будуть напрацьовані й ми з обох сторін почнемо по них рухатись, то я в цьому питанні є оптимістом - в України є всі шанси отримати місію МВФ до кінця цього року”, - сказав голова НБУ.
За його словами, наразі з МВФ обговорюють три блоки питань. Зокрема, перший стосується рішення Конституційного Суду й антикорупційної діяльності в Україні, другий - проєкту держбюджету на 2021 рік, а третій - роботи самого Нацбанку.
“Найбільше занепокоєння свого часу викликало рішення Конституційного Суду... Чіткі месиджі, які надав Президент, показали, що в України немає іншого шляху, й Україна буде докладати всіх зусиль для того, щоб надалі підтримувати антикорупційну інфраструктуру”, - зауважив Шевченко.
Як повідомлялося, раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація з Конституційним Судом не вплине на співпрацю з Міжнародним валютним фондом.
27 жовтня КС скасував статтю 366-1 ККУ про покарання за недостовірне декларування та деякі положення Закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.
Президент Володимир Зеленський в зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні було прийнято рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.
Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.
Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.
Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до Закону "Про запобігання корупції", якими пропонується поновити права НАЗК.