Глава Нацбанку - місії МВФ: Україна виконує вимоги програми Stand-by

Національний банк України продовжує впроваджувати реформи у фінансовому секторі та виконувати зобов’язання перед міжнародними партнерами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ за підсумками зустрічі голови Національного банку України Кирила Шевченка з головою місії МВФ в Україні Іванною Владковою Голлар.

"Національний банк виконує взяті на себе зобов’язання в межах програми Stand-by. Ми зберігаємо послідовну монетарну політику, дотримуємося режимів інфляційного таргетування та гнучкого курсу гривні, а також посилюємо реформу корпоративного управління в державних банках. Крім того, НБУ працює над скороченням частки проблемних кредитів банків. Зокрема, наприкінці червня Рада фінансової стабільності ухвалила трирічні плани зниження проблемних кредитів у державних банків", – наголосив Шевченко.

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Він запевнив, що Національний банк залишається відданим порядку денному реформ, які Україна проводила в останні роки і це чітко демонструє послідовна політика Національного банку.

Голова Національного банку наголосив, що продовження співпраці з МВФ є стратегічно важливим для України.

"Іншого варіанту ми не розглядаємо. Ми готові до роботи місії у найкоротші терміни", – сказав Шевченко.

Під час зустрічі голова Національного банку та голова місії МВФ в Україні також обмінялися поглядами щодо викликів, які стоять перед українською та світовою фінансовою системою через пандемію COVID-19.

Фото: НБУ