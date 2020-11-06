Україна виконала 4 з 10 структурних маяків МВФ - Марченко

Україна виконала чотири з десяти структурних маяків Меморандуму з Міжнародним валютним фондом, а виконання ще двох – на фінальній стадії.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю порталу Мінфін розповів міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє препресслужба міністерства.

«Ми вже виконали чотири із десяти структурних маяків Меморандуму з МВФ… Проведено роботу зі скорочення непрацюючих кредитів. Приміром, у вересні частка проблемних кредитів (NPL) у банківському секторі зменшилась з 48% до 45,6%. Нарешті запущено ринок газу для приватних споживачів, які тепер можуть самостійно обирати постачальника газу. Також виконані завдання з реформування митниці і податкової – створені єдині юридичні особи, вдосконалено статут НАК «Нафтогаз» і внесені зміни в положення, яким регулювалися заробітні плати наглядових рад і правлінь державних компаній. Це, до речі, було одним із проблемних питань, і зараз воно знято (прийнято постанову КМУ від 26 жовтня 2020 року № 996 «Деякі питання оплати праці керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки»). Виконання ще двох структурних маяків фіналізуються», - сказав Марченко.

Він висловив сподівання, що Україна все ж отримає транш від МВФ у цьому році.

«Є сподівання, що ми отримаємо кошти ще у 2020-му, принаймні ми робимо все для цього можливе», - зазначив Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, у червні 2020 року Україна отримала кредит від МВФ у сумі 2,1 млрд дол. та до кінця року планувала отримати ще два по $700 млн кожний. За попередніми розрахунками експертів до кінця року Україна зможе отримати лише один транш.