Шмигаль: Швидко зближуємо позиції з МВФ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україні вдалося суттєво просунутись у виконанні своїх зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Телеграмі.

«Швидко зближуємо позиції з МВФ. Провели щойно продуктивну зустріч з нашими міжнародними партнерами із Фонду. Україні вдалося суттєво просунутись у виконанні своїх зобов’язань», - наголосив глава уряду.

Шмигаль висловив подяку МВФ та голові Європейського департаменту Фонду Альфреду Каммеру за діалог.

«Міцні партнерські відносини з МВФ - це запорука довгострокової стабільності України», - заявив Прем’єр.

Як повідомляв Укрінформ, виконавча рада МВФ 9 червня 2020 року затвердила програму кредитування stand-by для України, яка передбачає фінансування в розмірі 5 млрд дол. терміном на 18 місяців. Перший транш у розмірі 2,1 млрд дол. був виділений одразу. Для отримання наступних виплат Україна має виконати умови МВФ щодо проведення реформ та виконання цілей укладеного меморандуму.

Політика угоди між Україною і МВФ зосереджена на чотирьох пріоритетах. Серед них – пом'якшення економічного впливу кризи, в тому числі шляхом підтримки населення та бізнесу; забезпечення постійної незалежності Нацбанку та гнучкого обмінного курсу, а також просування ключових заходів держуправління і боротьби з корупцією для збереження і поглиблення останніх досягнень.

До кінця 2020 року Україна розраховує отримати 700 млн дол. відповідно до чинної програми stand-by.

Уряд 21 жовтня створив міжвідомчу робочу групу з питань координації переговорного процесу з Міжнародним валютним фондом.

Фото: КМУ