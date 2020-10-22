Зеленський вважає, що Україна виконала всі умови МВФ для отримання траншу

Зеленський вважає, що Україна виконала всі умови МВФ для отримання траншу

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський вважає, що держава виконала всі вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання чергового траншу.

Про це він сказав у інтерв’ю «Осінь-2020: перемоги та виклики» чотирьом українським телеканалам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас був перший транш. Ми очікували довго другого траншу. Є вимоги Міжнародного валютного фонду. Я вважаю, що ми все виконали. Це моя особиста думка. Але я вважаю, що, і це є правда, що як всередині країни, так і зовні, є люди, які працюють проти держави Україна. Це є правда. І вони, повірте мені, лобіюють свої інтереси, свої зацікавлення, щоб стабільності в Україні не було», - сказав Зеленський.

Водночас він не став називати прізвища цих осіб, посилаючись на виборчий процес в Україні.

«Сьогодні економіка так вибудувана в Україні, і вона так вибудовувалася, що ми без західних грошей не можемо прожити. Це ж правда. Люди повинні про це знати. Тому було неможливо відмовитися від Міжнародного валютного фонду. Я їм вдячний за їхню допомогу. Це наш стратегічний партнер, але коли ми особисто говоримо, вони теж розуміють прекрасно, що якби в нас економіка була на висоті, ми могли б відмовитися від кредиту МВФ, і залучати гроші в конкретні необхідні там інфраструктурні проєкти Світового банку, та інших установ фінансових світу. Коли тобі потрібно – будь ласка. Але зараз в нас економіка слабка», - додав Зеленський.

Читайте також: МВФ не має претензій до виконання Україною угоди «stand-by» - Мінфін

Як повідомлялося, у вересні голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Україна може отримати другий транш від Міжнародного валютного фонду, який раніше очікувався у вересні, в грудні нинішнього року.

Читайте також: МВФ - про перспективи траншу для України: Ми тісно співпрацюємо з Кабміном

21 жовтня уряд створив міжвідомчу робочу групу з питань координації переговорного процесу з Міжнародним валютним фондом. У Національному банку розраховують до кінця поточного року отримати транш від МВФ.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-