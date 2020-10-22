МВФ не має претензій до виконання Україною угоди «stand-by» - Мінфін

Міжнародний валютний фонд має питання до рішення Конституційного суду з приводу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю виданню «Новое Время» розповів заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Він зазначив, що претензій до того, як Україна виконує домовленості щодо структурних маяків чинної угоди stand-by, у МВФ нема. За словами Драганчука, раніше були певні занепокоєння з приводу відставки голови НБУ Смолія, але зараз вже все нормально.

«Є новий голова Нацбанку, ми бачимо, що система працює стабільно, все нормально, ніяких змін в банківському секторі від зміни персоналій не відбулося. Тобто новий менеджмент НБУ дотримується визначеного курсу, незалежний Нацбанк працює як працював», - пояснив Драганчук.

Заступник міністра фінансів зауважив, що Фонд спостерігає за ситуацією з рішенням Конституційного суду з приводу НАБУ.

«Це рішення передбачає зміни в закон про НАБУ, які потрібно внести й прийняти. І МВФ, звичайно, спостерігає за цим процесом»,- сказав Драганчук.

За його словами, ніяких перепон для того, щоб Україні отримати транш в цьому році, наразі, немає.

Як повідомляв Укрінформ, 21 жовтня уряд створив міжвідомчу робочу групу з питань координації переговорного процесу з Міжнародним валютним фондом. У Національному банку розраховують до кінця поточного року отримати транш від МВФ.