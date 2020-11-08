Голова НБУ зустрінеться у Вашингтоні з керівництвом МВФ та Світового банку

Голова Національного банку України Кирило Шевченко відбув з робочим візитом до Вашингтону, де обговорить перспективи співпраці України з міжнародними партнерами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НБУ у Фейсбуці.

"Мета візиту – обговорення стану та перспектив співпраці України з міжнародними партнерами.У межах візиту заплановані зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації (IFC)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Шевченко буде перебувати у США упродовж 8-13 листопада.

Як повідомлялося, Національний банк розпочав роботу над Національною стратегією фінансової інклюзії в Україні, втілення якої має забезпечити максимальний доступ населення до фінансових послуг та продуктів.