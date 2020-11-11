Раді пропонують усунути протиріччя у законі про гральний бізнес

Голова підкомітету з питань організації та оподаткування грального бізнесу Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олег Марусяк зареєстрував законопроєкт "Про внесення змiн до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№4351).

Як передає Укрінформ, текст законопроєкту і супровідні документи оприлюднено на сайті Верховної Ради 11 листопада.

"Метою ухвалення цього законопроєкту є виправлення існуючих технічних помилок та вирішення існуючих протиріч в тесті Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», що дозволить утворити Комісію з регулювання азартних ігор в Україні, запустити процес видачі ліцензій для організації та проведення азартних ігор в Україні та вдосконалити існуюче регулювання", - йдеться в пояснювальній записці.

Автор зауважує, що ухвалений закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" містить ряд технічних помилок, положень, що не узгоджуються між собою та утворюють колізії. В подальшому наявність існуючих колізій може призвести до настання негативних правових наслідків щодо функціонування Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

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Крім того, подібні суперечності, неоднозначні положення, технічні помилки можуть призвести до різного трактування закону, що, у свою чергу, може призвести до не однакового його застосування.

Так, у Законі "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" пропонується виключити пункт 3 статті 7 "Склад та структура Уповноваженого органу". Цей пункт передбачає, що голова та члени Уповноваженого органу призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів за результатами конкурсу у порядку, визначеному цим законом, а конкурсна комісія утворюється при Кабінеті Міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 14 липня ухвалила Закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (законопроєкт № 2285-д). Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав його 27 липня, а Президент Володимир Зеленський - 11 серпня.

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Закон вводить комплексне регулювання ринку азартних ігор в Україні та створює винятковий перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, дозволених в Україні.

До цього понад 10 років в Україні діяла заборона грального бізнесу.

Як повідомлялося, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов 23 вересня поінформував про те, що уряд вирішив створити в Україні Комісію з азартних ігор та лотерей. У ній працюватиме 230 осіб, у тому числі голова та 6 членів комісії. Вона буде розташована у Києві, на бульварі Лесі Українки, 26.

КМУ 21 жовтня призначив Івана Рудого головою цього органу та а також двох із шести членів комісії із регулювання азартних ігор та лотерей.