Немчінов закликає охочих іти на конкурси у комісію з регулювання азартних ігор

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов закликає охочих подавати свої кандидатури на конкурсний відбір голови та членів комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Про це він написав у Телеграмі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вже відкриті наступні вакансії: голова комісії, член комісії . Будь ласка, подавайте свої резюме та долучайтесь до державної служби», - написав Немчінов.

Він нагадав про те, що минулого тижня уряд затвердив порядок проведення конкурсного відбору голови та членів комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Ця комісія здійснюватиме державне регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор; визначення правових, економічних, соціальних та організаційних умов функціонування азартних ігор, зокрема в період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 14 липня ухвалила Закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (законопроєкт № 2285-д). Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав його 27 липня, а Президент Володимир Зеленський - 11 серпня.

Немчінов 23 вересня на брифінгу поінформував про те, що уряд вирішив створити в Україні комісію з азартних ігор та лотерей.

Тоді міністр зазначив, що у комісії працюватиме 230 осіб, у тому числі голова та 6 членів комісії. Вона буде розташована у Києві, на бульварі Лесі Українки, 26.