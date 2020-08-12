Закон про гральний бізнес опублікували в "Голосі України"

Закон про проведення азартних ігор опубліковано в газеті Верховної Ради "Голос України".

Як передає Укрінформ, текст документа оприлюднено також на сайті видання.

Серед основних пунктів закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№2285-д) — запровадження кримінальної відповідальності за організацію азартних ігор без ліцензії, дозвіл розташовувати зали з ігровими автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок, регулювання "класичних" лотерей і вікові обмеження (грати в азартні ігри зможуть особи, старші 21 року). Запроваджуються обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема забороняється рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення.

Заборона на гральний бізнес діяла в Україні упродовж 11 років.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключав, що Верховна Рада може звернутися до Президента з проханням повернути до парламенту Закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" з пропозиціями, оскільки під час розгляду поправок до документа були допущені деякі неузгодженості.

Голова підкомітету з питань місцевих податків і зборів Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Мар’ян Заблоцький повідомив, що юридичні колізії в Законі "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" щодо обрання контролюючого органу будуть виправлені прикінцевими положеннями в законопроєкті про оподаткування грального бізнесу.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 14 липня ухвалила закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (законопроєкт № 2285-д). Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав його 27 липня, а Президент Володимир Зеленський - 11 серпня.