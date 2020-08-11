Рада виправить юридичні колізії в законі про гральний бізнес іншим законом - депутат

Юридичні колізії в законі "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№2285-д) щодо обрання контролюючого органу будуть виправлені прикінцевими положеннями в законопроєкті про оподаткування грального бізнесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова підкомітету з питань місцевих податків і зборів Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Мар’ян Заблоцький у Фейсбуці.

"Юридичні колізії по обранню контролюючого органу будуть виправлені прикінцевими положеннями в податковому законопроєкті про оподаткування грального бізнесу. Ці зміни є також абсолютно необхідними для функціонування ринку, і, згідно Регламенту, повинні подаватись окремим законом", - зазначив Заблоцький.

Депутат поінформував, що відповідний законопроєкт про зміни в Податковий кодекс уже підтримав фінансовий Комітет.

"На найближчому засіданні комітету внесемо туди додаткові зміни, які чітко врегулюють питання контролюючих органів. Очікую, що ці податкові та інші зміни будуть прийняті до кінця вересня", - написав Заблоцький.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 11 серпня підписав закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор". Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав документ 27 липня. Верховна Рада ухвалила Закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (законопроєкт №2285-д) 14 липня.

Серед основних пунктів закону — запровадження кримінальної відповідальності за організацію азартних ігор без ліцензії, дозвіл розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок, регулювання "класичних" лотерей і вікові обмеження (грати в азартні ігри зможуть особи, старші 21 року). Запроваджуються обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема забороняється рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення.

Заборона на гральний бізнес діяла в Україні упродовж 11 років.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключав, що Верховна Рада може звернутися до Президента з проханням повернути до парламенту закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" з пропозиціями, оскільки під час розгляду поправок до документа були допущені деякі неузгодженості. Зокрема, в кінцевому тексті закону було враховано взаємовиключні поправки щодо обрання контролюючого органу.