У Житомирі депутати просять Раду скасувати закон про гральний бізнес

Депутати Житомирської міської ради на позачерговій сесії підтримали звернення до Верховної Ради щодо відміни закону про легалізацію грального бізнесу.

Про це інформує Житомирська міська рада.

«Депутати Житомирської міської ради звернуться до народних депутатів України з тим, щоб не вводити в дію Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», прийнятого Верховною Радою України 14 липня. Натомість пропонується підтримати проєкт постанови Верховної Ради про його відміну», - йдеться у повідомленні.

У зверненні міські депутати пропонують розробити законопроєкт, який надавав би право місцевим громадам самостійно визначати, чи потрібні гральні заклади в їхніх містах і селах.

У тексті звернення зазначається, що легалізація грального бізнесу може призвести до соціальної напруги, зубожіння українських родин та підвищення рівня злочинності.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила закон «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». Закон запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії та дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок.