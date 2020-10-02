Жорстке оподаткування грального бізнесу відштовхне іноземців – експерт

Ринок азартних ігор запуститься лише за умови привабливих умов для операторів та гравців, а підвищити податки для цього бізнесу можна з часом.

Про це під час круглого столу на тему «Чи запрацював гральний бізнес після легалізації?» заявив віцепрезидент Всеукраїнського союзу розвитку букмекерства Михайло Коваль, передає кореспондент Укрінформу.

«Гральний бізнес – це не тільки гра, а й інфраструктура. Приїдуть грати всі сусіди: турки (в Туреччині діє заборона азартних ігор), поляки (у них теж жорсткі умови оподаткування, грають на міжнародних сайтах). Треба максимально лібералізувати податкове законодавство, на перший час – однозначно», - вважає він.

За словами експерта, за 11 років, коли в Україні азартний бізнес був під забороною, громадяни користувалися послугами міжнародних сайтів і звикли грати без податку на виграш, а тому не захочуть повертатися до послуг українського локального оператора. Щоб держбюджет України отримував надходження, треба навернути гравця саме до українського ринку, вважає експерт.

«Гравець звикає, оператор звикає, після цього можна переглядати податкову політику. Хочеться, щоб депутати знайшли в собі сили і прийняли закон (2713-д про зміни до системи оподаткування - ред.), щоб ринок запустився, на нього зайшли оператори і гравці. Легалізація бізнесу – це тіло, а податки – система кровообігу», - пояснив Коваль.

Він нагадав, що проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей (№2713-д) знаходиться на порядку денному у парламенті з липня і досі перебуває на розгляді профільного комітету.

«На жаль, Рада пішла на «ковідні канікули» і навряд чи податкове питання розглянуть до кінця місяця. А за цей час вже з’явилися висновки фіскальної служби і Мінфіну: вони виступають проти зменшення податкової бази», - повідомив Коваль.

«Багато міжнародних інвесторів вже розглядають можливість заходу на український ринок, від прийняття рішення їх утримує лише вирішення питання оподаткування: від нього залежатиме економічна модель ведення бізнесу», - зазначив під час круглого столу старший юрист юридичної компанії Eterna Law Артем Кузьменко.

Як повідомлялося, законопроєкт №2713-д передбачає, зокрема, скасуванню податку на виграш гравця, який сьогодні становить 18%, і відстрочку податку на валовий ігровий дохід до 1 січня 2024 року.

14 липня Верховна Рада ухвалила закон про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор. Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор, а також встановлює, що органом державного регулювання у сфері азартних ігор є Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей, підпорядкована Кабінету Міністрів. Закон вводить комплексне регулювання ринку азартних ігор в Україні та створює винятковий перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, дозволених в Україні.

До цього, понад 10 років, в Україні діяла заборона грального бізнесу, було заборонено будь-яку діяльність з організації та проведення азартних ігор.

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