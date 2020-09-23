В Україні створять комісію з азартних ігор і лотерей

Уряд вирішив створити в Україні комісію з азартних ігор та лотерей.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав на брифінгу після засідання уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відбулося позачергове засідання уряду, на якому було ухвалене рішення про створення відповідно до закону про регулювання грального бізнесу в Україні спеціального центрального органу виконавчої влади комісії з азартних ігор та лотерей. Це буде колективний орган зі спеціальним статусом", - сказав Немчінов.

За його словами, головною функцією комісії буде ліцензування господарської діяльності в лотерейній сфері, отримання та розгляд заяв і документів, а також повідомлення, подання яких до органу ліцензування передбачено законом. За результатом їх розгляду коміся прийматиме рішення про залишення заяви без розгляду, видачу ліцензій або відмову видачі ліцензій, переоформлення ліцензій, зупинення, відновлення, анулювання ліцензій - повністю або частково, розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом.

Немчінов зазначив, що у комісії працюватиме 230 осіб, у тому числі голова та 6 членів комісії. Вона буде розташована у Києві, на бульварі Лесі Українки, 26.

Міністр також підкреслив, що три види спорту, які можна пов'язати з азартними іграми: більярд, боулінг та спортивний - у своїй діяльності регулюватимуться тими документами, які напрацює Міністерство молоді та спорту.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 14 липня ухвалила Закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (законопроєкт № 2285-д). Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав його 27 липня, а Президент Володимир Зеленський - 11 серпня.