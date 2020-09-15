До грального ринку України проявляють інтерес як вітчизняні, так і міжнародні гравці - Немчінов

До грального ринку України проявляють інтерес як вітчизняні, так і міжнародні гравці.

Про це в коментарі Укрінформу сказав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Ми на першому засіданні Міжвідомчої робочої групи з координації діяльності органів виконавчої влади щодо створення належних умов для проведення виборів 25 жовтня заслуховували членів робочої групи. Фактично вже є формальні та неформальні звернення є у Міністерства фінансів. Мало хто розуміє, як буде працювати орган, тому звертаються усі куди завгодно. Є дуже велике зацікавлення, в тому числі і в міжнародних мереж, є серйозна зацікавленість букмекерських контор, є зацікавленість у лотерейних операторів. Тому, я думаю, що інтерес буде великий, коли комісія запрацює, будуть видаватися ліцензії", - сказав Немчінов.

Він наголосив, що відповідно до профільного закону комісія буде регулювати ті напрямки, які до цього були заборонені.

"Мова йде про дозвіл роботи гральних автоматів, але відповідно до вимог, це розташування 500 метрів від найближчого освітянського закладу, сплати в бюджет, офіційні працівники. Це правила гри, і в той же час це є легалізація того, що і так відбувається - букмекерська діяльність, лотерейна діяльність тощо", - сказав Немчінов.

Також, за його словами, законом регулюється і певні види спорту, які не відносяться до грального бізнесу.

"У перехідних положеннях є три види спорту: більярд, боулінг і спортивний покер, які є офіційними видами спорту і не відносяться до грального бізнесу", - сказав Немчінов.

Він додав, що будь яка легалізація сприятиме перш за все тому, що люди, задіяні в гральному бізнесі, будуть працювати в офіційному полі.

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"У тому числі це буде стосуватися так званих інтернет-клубів, всього іншого, що ми бачимо в сюжетах інформаційних каналів чи в самих містах бачимо закриті вивіски. Я вважаю, що легалізація грального бізнесу виведе всі ці заклади з тіні або просто примусить закритись нелегальну діяльність шляхом конкуренції. Комісія покликана не допускати псевдолотерей, псевдоігор, псевдоавтоматів, тільки перевірений програмний продукт тільки ліцензовані установи, тільки люди, які офіційно працюють", - наголосив міністр Кабінету Міністрів.