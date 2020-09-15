Уряд може за тиждень розглянути постанову про Комісію з розвитку та регулювання азартних ігор

Кабінет Міністрів може розглянути постанову про створення Комісії з розвитку та регулювання азартних ігор на наступному засідання.

Про це в коментарі Укрінформу сказав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"У нас є багато пропозицій від центральних органів виконавчої влади до внутрішньої роботи цієї комісії, і зараз ми за два, максимум за три дні, доопрацюємо положення і я думаю, що через засідання уряду будемо виносити постанову щодо комісії, штатної чисельності, положення тощо", - сказав Немчінов.

Він додав, що 15 вересня відбулося засідання Міжвідомчої робочої групи з координації діяльності органів виконавчої влади щодо створення належних умов для проведення виборів 25 жовтня 2020 року, на якому розглянули орієнтовну штатну чисельність комісії, потенційне розміщення фінансування на 2020 рік, бюджетний запит на 2021 рік.

Також міністр Кабінету Міністрів наголосив, що формування комісії буде йти не шляхом конкурсу, а добору, як цього вимагають умови карантинних обмежень.

"Уряд буде ухвалювати рішення (стосовно формування складу Комісії — ред.) , тому що ми зараз мали б йти шляхом конкурсу, але ви знаєте, що у нас на час карантинних обмежень діють певні обмеження, прописані в законі про перехідні положення державного бюджету. Скоріш за все буде відбуватися процес доборів, і я думаю, що в такий спосіб буде сформована Комісія. Але це буде залежати все від рішення уряду. Це центральний орган виконавчий влади зі спеціальним статусом, колективний орган, тому треба зважено приймати рішення у відповідності до профільного закону, так і закону про державну службу", - сказав Немчінов.

Відповідно, за словами Немчінова, для того щоб Комісія розпочала роботу, має пройти певний час. Оскільки необхідно вирішити питання зі штатною чисельністю, визначити повноваження тощо.

"Треба провести ще засідання робочої групи, комісія має зібратися, ми в принципі розуміємо штатну чисельність, повноваження. Я думаю, що два місяці для того, щоб Комісія запустила свою роботу. Тому що, окрім членів комісії як такої, ще потрібен апарат, який має працювати. Там чотири напрямки передбачається, оскільки це не тільки казино, це ще і лотерейний бізнес, і букмекерське питання тощо. Тому я думаю, що буде потребувати певного часу", - сказав Немчінов.