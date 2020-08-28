Зменшення податків на виграш приведе в Україну іноземних гравців — експерт

Для повноцінного запуску грального бізнесу необхідно переглянути податкове навантаження. Якщо Верховна Рада знизить ставки оподаткування в сфері азартних ігор, український ринок отримає конкурентні переваги перед сусідніми країнами.

Про це заявив під час круглого столу в Укрінформі на тему: «Які зміни потрібні для запуску грального бізнесу?» представник Всеукраїнського союзу розвитку букмекерства Михайло Коваль.

За словами Коваля, зміни до податкового законодавства необхідні, щоб детінізація грального бізнесу відбулася успішно. Інакше, на його думку, гравців і операторів не вдасться повністю вивести з “сірої” зони, у якій вони існували багато років поспіль.

Досі була передбачена наступна система оподаткування: 10% на прибуток гральних автоматів, 18% - для інших видів азартних ігор, 28% - для лотерей. Відповідні зміни до податкового законодавства ухвалили у 2016 році, хоча галузь азартних ігор була забороненою.

“А ще - податок на виграш з гравця у розмірі 18%. А найгірше — не існувало чіткого визначення, що саме є виграшем (за логікою — позитивна різниця між ставкою та фактичним виграшем). Якщо так залишити на майбутнє, грати в Україні буде невигідно і українські гравці залишаться клієнтами міжнародних компаній, які оперують міжнародними ліцензіями”, - розповів Коваль.

На думку експерта, податкове навантаження для гравців і операторів має бути знижене шляхом прийняття відповідних змін до законодавства. На розгляд ВР вже було подано спільний депутатський законопроєкт №2713-д, який передбачає зменшення ставок і скасування податку на виграш з гравця.

“Також документ пропонує зниження ставок на спеціальний дохід (валовий гральний дохід, GGR), хоча при цьому податок на прибуток підприємств залишається. І це виправдано, бо в Україні дуже дорогі ліцензії — наприклад, для букмекерів до створення системи онлайн-моніторингу дозвіл коштуватиме 90 000 мінімальних зарплат (а з 1 вересня це 450 млн грн)”, - заявив Коваль.

За словами представника Всеукраїнського союзу розвитку букмекерства, зниження ставок стало б правильним кроком на першому етапі запуску ринку, щоб на нього зайшли оператори і держбюджет отримав надходження від цього.

“Це зробить конкурентно спроможними локальних операторів, вони почнуть залучати іноземних гравців. Якщо ж зміни не прийняти, їм буде невигідно розвивати наш ринок”, - зауважив Коваль.

Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей 17 червня 2020 року розглянув комітет ВР з питань фінансів і податків. Документ підтримали і рекомендували для ухвалення в першому читанні та в цілому. Він містить положення про звільнення фізичних осіб від оподаткування виграшів і передбачає перехідний період до 2024 року.

Як повідомляв Укрінформ, 14 липня Верховна Рада ухвалила закон про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор. Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор, а також встановлює, що органом державного регулювання у сфері азартних ігор є Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей, підпорядкована Кабінету Міністрів України. Закон вводить комплексне регулювання ринку азартних ігор в Україні та створює винятковий перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, дозволених в Україні.

До цього, понад 10 років, в Україні діяла заборона грального бізнесу, було заборонено будь-яку діяльність з організації та проведення азартних ігор.