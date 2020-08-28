Детінізація азартних ігор неможлива без змін податкового законодавства - експерт

Без змін податкового законодавства процес легалізації, детінізації азартних ігор буде неможливий і не буде завершений.

Про це в ході круглого столу в Укрінформі "Які зміни потрібні для запуску грального бізнесу?" заявив представник Всеукраїнського союзу розвитку букмекерства Михайло Коваль.

"Без змін у податкове законодавство процес легалізації, детінізації азартних ігор буде неможливий і не буде закінчений. Тому що без збалансованого підходу до податків, які будуть зрозумілі як організаторам азартних ігор, так і гравцям, неможливо повністю вивести з тіні і сірої зони операторів азартних ігор", - зауважив експерт.

За словами Коваля, утворення сприятливих умов для виведення з тіні та легальної роботи сфери азартних ігор в Україні шляхом використання стимулюючої ролі податків передбачені в проєкті закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей №2713-д.

Законопроєкт спрямований на збалансування ліцензійних платежів та податкового навантаження на ринок грального бізнесу. Так, пропонується встановити ставку податку на дохід (валовий ігровий дохід), отриманий від організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет та ігор в покер у мережі інтернет в розмірі 10%. Для діяльності з організації та проведення азартних ігор у казино та залах гральних автоматів – 12,5%, для букмекерської діяльності – 5%, випуску та проведення лотерей – 10%.

Крiм спецiального податку на гральний дохiд органiзатори азартних iгор будуть сплачувати податок на дохiд - 18%.

Водночас, проєктом передбачається, що виграші в азартні ігри звільняються від оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором, що стане стимулом для інвесторів.

"Це зробить конкурентоспроможними локальних операторів щодо компаній, які оперують міжнародними ліцензіями. Якщо не будуть здійснені ці кроки, ринок азартних ігор, фактично, не запрацює. Окремі оператори будуть отримувати ліцензії, але вони не будуть розвивати цей ринок", - сказав експерт.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на позаштатного радника заступника голови Офісу Президента, автора реформи ринку азартних ігор Бориса Баума, на сьогодні у профільному Комітеті Верховної Ради вже погоджений проєкт податкового закону 2713-д.

14 липня Верховна Рада ухвалила закон про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор. Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор, а також встановлює, що органом державного регулювання у сфері азартних ігор є Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей, підпорядкована Кабінету Міністрів України. Закон вводить комплексне регулювання ринку азартних ігор в Україні та створює винятковий перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, дозволених в Україні.

До цього, понад 10 років, в Україні діяла заборона грального бізнесу, було заборонено будь-яку діяльність з організації та проведення азартних ігор.