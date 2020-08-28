Створенню регулятора азартних ігор заважає законодавча колізія - експерт

Призначити членів державного органу, що видаватиме ліцензії на ведення грального бізнесу, під час карантину можливо і без проведення конкурсу, однак для цього Верховна Рада має подолати колізію у законі, що регулює цю сферу.

Про це заявив під час круглого столу в Укрінформі партнер юридичної компанії Eterna Law Артем Кузьменко.

“Під час пандемії з’явилася норма, за якою держслужбовців дозволено призначати поза конкурсом (рішення Кабміну від 22 квітня про окремий порядок призначення на посади державної служби на період карантину - ред.). Члени комісії, що видаватиме ліцензії операторам, — теж держслужбовці, і можна говорити, що є ймовірність призначення їх без конкурсу, що дуже скоротить процедуру. Сам конкурс може займати до 30 днів і більше”, - сказав експерт.

Водночас, за його словами, у підписаному Президентом законі про легалізацію грального бізнесу є конфлікт положень, що не дозволяє створити регулюючий орган. Адже законом передбачені для цього дві різні процедури: перша - комісію може затвердити Кабмін. Другий і складніший шлях полягає у тому, що спочатку Фінансовий комітет ВР має обрати конкурсну комісію, вона — визначити склад регулятора, який потім призначить Кабмін.

“Так склалося, бо під час складної процедури голосування правки приймалися не по порядку, а за авторами, і вийшло дублювання норм, випадково проголосували паралельну концепцію”, - пояснив Кузьменко.

Утім, за словами партнера юридичної компанії, на створення державного регулятора закон відводить 2 місяці, і вже триває робота над підготовкою підзаконних нормативних актів.

“Найближчим часом буде усунута законодавча колізія, для цього потрібне ще одне голосування парламенту. Гадаю, це відбудеться швидко і до моменту голосування вже матимемо всі підзаконно-нормативні акти”, - зауважив Кузьменко.

За словами експерта, внести зміни до закону про азартні ігри для пришвидшення процесу планують одночасно з розглядом законопроєкту про внесення змін до Податкового кодексу. Документ уже погоджений профільним комітетом для розгляду у першому читанні. Після цього з’явиться шлях для спрощеного обрання членів комісії, щоб запустити ринок грального бізнесу.

Раніше представник Офісу Президента Борис Баум офіційно повідомив, що перші ліцензії операторам ринку азартних ігор планують видавати з 1 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, Закон "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" Верховна Рада ухвалила 14 липня 2020 року. Документ визначає правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор, а також встановлює, що органом державного регулювання у сфері азартних ігор є Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей, підпорядкована Кабінету Міністрів. До компетенції Комісії входить: ліцензування організаторів азартних ігор; ведення відповідних реєстрів; встановлення вимог з сертифікації грального обладнання.

Також запроваджується система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор з диференційованим розміром плати за ліцензії залежно від виду діяльності і розташування грального закладу.