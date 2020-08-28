Перші ліцензії на організацію азартних ігор можуть бути видані на початку листопада - експерт

Перші ліцензії відповідно до нового Закону «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор» можуть бути видані вже на початку листопада поточного року.

Про це, з посиланням на позаштатного радника заступника голови Офісу Президента, автора реформи ринку азартних ігор Бориса Баума, повідомив партнер юридичної компанії Eterna Law Артем Кузьменко під час круглого столу в Укрінформ "Які зміни потрібні для запуску грального бізнесу?"

"Вчора Борис Баум, радник заступника голови Офісу Президента, офіційно повідомив ринку, що перші ліцензії будуть видані 1 листопада», - зазначив Кузьменко.

За його словами, в профільному Комітеті Верховної Ради вже погоджений проект закону №2713-д, ухвалення якого має стимулювати ринок через скасування податку на виграш гравця, який сьогодні становить 18%, і відстрочку податку на валовий ігровий дохід до 1 січня 2024 року.

Цим же законопроектом можуть бути внесені зміни до основного Закону - «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор» - з метою усунення колізій, які сьогодні не дають можливості приступити до створення державного регулятора в сфері азартних ігор.

"Податковий законопроект (№2713-д - ред.) вже погоджений Комітетом для прийняття в першому читанні. У податковому законопроекті планується також внести зміни до основного закону в частині усунення суперечностей щодо створення державного регулятора. Закон наразі передбачає дві різні процедури", - зазначив Кузьменко.

За його словами, через технічні помилки при ухваленні закону про держрегулювання організації азартних ігор, на сьогоднішній день фактично заблокований процес формування комісії, обов'язкової для створення регулятора, який, в свою чергу, вже сформує всі необхідні умови для ведення бізнесу.

"Доки не буде регулятора, не буде ліцензій для бізнесу. Відповідно, ніякої діяльності з азартних ігор бути не може. Якщо держава хоче швидко отримати гроші, то потрібно голосувати за зміни до закону у найстисліші терміни", - наголосив експерт.

Як повідомляв Укрінформ, Закон "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" Верховна Рада ухвалила 14 липня 2020 року. Документ визначає правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор, а також встановлює, що органом державного регулювання у сфері азартних ігор є Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей, підпорядкована Кабінету Міністрів України. До компетенції Комісії входить: ліцензування організаторів азартних ігор; ведення відповідних реєстрів; встановлення вимог з сертифікації грального обладнання.

Закон запроваджує комплексне регулювання ринку азартних ігор в Україні і створює винятковий перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, дозволених в Україні, а саме: організація і проведення азартних ігор в гральних закладах казино, організація і проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; організація і проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах і в мережі Інтернет; організація і проведення ігор в залах ігрових автоматів; організація і проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Також запроваджується система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор з диференційованим розміром плати за ліцензії залежно від виду діяльності і розташування грального закладу.