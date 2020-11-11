Голова НБУ зустрівся з керівництвом Світового банку - про що говорили

Голова НБУ Кирило Шевченко під час зустрічі у Вашингтоні з представниками Світового банку обговорив співробітництво у межах поточних та майбутніх проєктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Ми високо цінуємо довготривалі відносини та підтримку, яку Група Світового банку надає як Національному банку України, так і Україні в цілому. Дуже важливо, що нашим спільним пріоритетом є зміцненням фінансового сектору України та закладенням основ для надійного розвитку кредитування», – зазначив Шевченко.

Голова НБУ зауважив, що підтримання незалежності Національного банку є одним із пріоритетів сьогодні.

Шевченко відзначив спільну зі Світовим банком роботу для зміцнення фінансової системи України. Зокрема, спільні проєкти з реформування державного банківського сектору, небанківського фінансового сектору («спліт»), реформування національної платіжної системи, удосконалення системи врегулювання неплатоспроможних банків, впровадження наглядових технологій (SupTech), а також над зниженням частки непрацюючих кредитів у банках. У цьому році банківський сектор за сприяння Національного банку активізував роботу у цьому напрямку, і тільки за вересень частка проблемних кредитів у банках знизилася з 48% до 45,6%.

Голова НБУ подякував колегам зі Світового банку за технічну та консультативну підтримку.

«Отримана технічна допомога значною мірою сприяє імплементації нових практик та міжнародних стандартів, розвитку та надійності банківської системи», – додав Шевченко.

У зустрічі взяли участь виконавчий директор групи, до якої входить Україна, Кун Давідсе, регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі, а також віцепрезидент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде.