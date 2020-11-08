Кошти, які виділить Світовий банк на відновлення економіки Донбасу,підтримають бізнес - Шмигаль

Кошти, які виділить Світовий банк на відновлення економіки підконтрольного Донбасу, створять додаткові можливості для малого та середнього бізнесу.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбук, передає Укрінформ.

"Окремо хотів подякувати нашим партнерам зі Світового банку. Сьогодні Президент Володимир Зеленський анонсував домовленості щодо виділення 100 млн доларів на відновлення економіки підконтрольної частини Донбасу. Це важливі кошти для того, аби створити додаткові можливості для малого та середнього бізнесу, збільшити кількість робочих місць та добробут жителів регіону", - зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, Світовий банк виділить Україні 100 млн доларів на відновлення економіки територій лінії зіткнення.