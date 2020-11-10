Голова Нацбанку обговорив з IFC проєкти з підвищення доступності фінпослуг

Голова Національного банку України Кирило Шевченко під час робочого візиту до США обговорив із тимчасовим керуючим директором та виконавчим віцепрезидентом Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Стефані фон Фрідебург проєкти з підвищення доступності фінансових послуг.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба НБУ у Фейсбуці.

«Мені приємно відзначити, що спектр нашого співробітництва розширюється з кожним роком. Національний банк не планує втрачати звання лідера реформ у фінансовому секторі. Серед наших напрацювань – ініціативи з розвитку сталого і зеленого фінансування в Україні. Ми дуже раді приєднатися до мережі сталого банкінгу (Sustainable Banking Network), яка є об’єднанням фінансових регуляторів та банківських асоціацій з країн, що розвиваються, та створена під егідою IFC», - зазначив Шевченко.

Він уточнив, що в Україні розуміють, які виклики створює зміна клімату для сталого розвитку держави.

«Серед перших кроків у розвитку зеленого фінансування, які ми вже зробили, – створили для банків гнучкі умови для реструктуризації боргів виробників «зеленої» електроенергії», – уточнив голова НБУ.

Також серед запланованих спільних проєктів – удосконалення роботи публічного кредитного реєстру, посилення функції захисту прав споживачів, підвищення рівня фінансової грамотності, розробка Національної стратегії фінансової інклюзії України, поширення досвіду ЄС з віддаленої ідентифікації та верифікації клієнтів фінансових установ.

Як повідомлялося, голова Національного банку України Кирило Шевченко відбув з робочим візитом до Вашингтону, де обговорить перспективи співпраці України з міжнародними партнерами. У межах візиту заплановані зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації (IFC). Шевченко перебуватиме у США упродовж 8-13 листопада.

Національний банк розпочав роботу над Національною стратегією фінансової інклюзії в Україні, втілення якої має забезпечити максимальний доступ населення до фінансових послуг та продуктів.

Фото: Фейсбук / НБУ