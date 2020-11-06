В Україні почали аудит «коронавірусного» фонду - Шмигаль

Вся інформація про витрачені кошти Фонду боротьби з COVID-19 є абсолютно прозорою і доступною, наразі Державна аудиторська служба розпочала його перевірку.

Про це заявив Прем`єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Стосовно коштів, які були витрачені з Фонду боротьби з коронавірусом і його наслідками: всі ці цифри можна знайти на сайті Міністерства фінансів у держбордах, які постійно оновлюються. Тобто, вся інформація про Фонд є абсолютно прозорою і відкритою, оновлюється в постійному режимі, і кожен громадянин України може з нею ознайомитись щоденно... Ніякої таємниці, куди використовуються кошти. Крім того, розпочатий аудит так званого Коронавірусного фонду Державною аудиторською службою України», - заявив Шмигаль.

За його словами, 10,4 млрд грн з Фонду було спрямовано на соціальні програми – підтримку безробітних, виплати по лікарняних для медиків, виплати родинам фізичних осіб - підприємців, які зупинили свою діяльність на час карантину. Крім того, на 19 млрд грн профінансовані проєкти із будівництва інфраструктури.

«Це було насправді спільне рішення втримати економіку України від провалля, в яке вона могла впасти навесні. Сьогодні ми стали свідками безпрецедентної економічної світової кризи... Водночас у нас є чіткі економічні дослідження, які вказують, що вкладення в інфраструктуру під час кризи має дуже високий мультиплікативний ефект з точки зору створення робочих місць, а також наповнення державного бюджету. Державні інвестиції необхідні для того, аби підтримати зайнятість та попит на продукцію бізнесу», - наголосив Прем'єр-міністр.

Як він підкреслив, за даними Укравтодору, велике дорожнє будівництво допомогло залучити 38 тис. працівників та створити понад 120 тис. робочих місць в суміжних галузях.

«Виробництво будівельної продукції у вересні цього року зросло на 12,5% порівняно з вереснем минулого року. Ключовою причиною такого зростання було збільшення обсягу будівництва інженерних споруд в Україні. Саме тому в бюджеті на наступний рік так само рекордна кількість коштів буде направлена на цю програму, на інвестиційні проєкти – це майже 150 млрд грн, за які буде здійснюватись будівництво і розвиток інфраструктури в України», - зазначив глава уряду.

Водночас він заявив, що соціальний захист громадян залишається одним із ключових завдань держави.

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«Коронакриза стала надзвичайним потрясінням для економічних систем всіх країн світу. Мільйони людей втратили роботу. Тому ми автоматично продовжили всі субвенції, значно спростили механізм отримання житлових субсидій, реалізували три кроки щодо підвищення пенсій, запустили програму підтримки літніх людей «Допомога поруч». Ми будемо продовжувати роботу в цьому напрямку», - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 листопада лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу - 9 721.