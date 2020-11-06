З початку карантину створили понад 400 тисяч робочих місць - Шмигаль
Як передає Укрінформ, про це заявив Прем`єр-міністр України Денис Шмигаль під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді.
"Понад 400 тисяч робочих місць уже створено з березня місяця, з початку пандемії і адаптивного карантину", - наголосив він.
За словами Прем`єра, завдяки вжитим заходам з працевлаштування населення, кількість безробітних в країні збільшилася лише на 40 тисяч осіб.
"На початку березня було зареєстровано 360 тис. безробітних в Україні. Станом на сьогодні - це трохи понад 400 тисяч", - зазначив очільник уряду.
Він пояснив, що у розпал пандемії безробітними стало понад 600 тисяч осіб. Водночас, згідно з офіційною статистикою, працевлаштовано через центри зайнятості понад 400 тисяч осіб.
Шмигаль додав, що ще понад 400 тисяч робочих місць вдалося зберегти спільними зусиллями уряду та Верховної Ради.
"Ще понад 400 тис. збережено завдяки тим програмам, які фінансуються, які ми разом з парламентом затверджували в бюджеті і в ковідному фонді цього року. Робиться величезна робота, і її видно цю роботу", - наголосив він.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 листопада лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу - 9 721.