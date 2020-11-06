З початку карантину створили понад 400 тисяч робочих місць - Шмигаль

З березня 2020 року, з початку запровадження в Україні адаптивного карантину, було створено понад 400 тисяч робочих місць.

Як передає Укрінформ, про це заявив Прем`єр-міністр України Денис Шмигаль під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді.

"Понад 400 тисяч робочих місць уже створено з березня місяця, з початку пандемії і адаптивного карантину", - наголосив він.

За словами Прем`єра, завдяки вжитим заходам з працевлаштування населення, кількість безробітних в країні збільшилася лише на 40 тисяч осіб.

"На початку березня було зареєстровано 360 тис. безробітних в Україні. Станом на сьогодні - це трохи понад 400 тисяч", - зазначив очільник уряду.

Він пояснив, що у розпал пандемії безробітними стало понад 600 тисяч осіб. Водночас, згідно з офіційною статистикою, працевлаштовано через центри зайнятості понад 400 тисяч осіб.

Шмигаль додав, що ще понад 400 тисяч робочих місць вдалося зберегти спільними зусиллями уряду та Верховної Ради.

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"Ще понад 400 тис. збережено завдяки тим програмам, які фінансуються, які ми разом з парламентом затверджували в бюджеті і в ковідному фонді цього року. Робиться величезна робота, і її видно цю роботу", - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 листопада лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу - 9 721.